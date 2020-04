«Sense ficció» estrena «Els darrers dies al Vietnam»

El programa Sense ficció de TV3 estrenarà aquesta nit Els darrers dies al Vietnam, un documental que, a través del testimoni de vietnamites i americans que van viure en primera persona els últims dies de la guerra del Vietnam, explica com es van dur a terme diversos intents desesperats, i més o menys clandestins, d'evacuació de la població local abans que es confirmés la victòria comunista.

L'any 1975, durant els caòtics darrers dies de la guerra del Vietnam, mentre l'exèrcit del Vietnam del Nord s'acostava a Saigon, la resistència del Vietnam del Sud s'anava quedant sense recursos i els diplomàtics i militars dels Estats Units veien com s'acostava el moment de la victòria comunista i, per tant, l'hora de la retirada. Les vides de milers de vietnamites del sud corrien un greu perill, ja que els que quedessin al país i haguessin col·laborat amb els americans s'enfrontaven a la presó en camps de concentració o a la mort.

Quan les tropes nord-vietnamites es van apropar a Saigon, l'ambaixador dels EUA, que havia perdut un fill en aquella guerra, es va negar a parlar d'evacuació, tant per no atemorir la població sud-vietnamita, com per una tossuda reticència a admetre la derrota. Amb la ciutat rodejada pel foc enemic i lluitant contra rellotge, els oficials nord-americans es van trobar davant d'un dilema moral: seguir les ordres de l'ambaixador d'evacuar únicament els ciutadans nord-americans, o ignorar les seves ordres i salvar els homes, dones i nens vietnamites amb qui havien mantingut vincles molt estrets durant els anys viscuts al Vietnam.

Arriscant la seva carrera professional i sabent que possiblement en un futur s'haurien d'enfrontar a tribunals militars, un bon grapat de persones van fer un esforç desesperat per evacuar el màxim nombre de sud-vietnamites.

El documental, dirigit per Rory Kennedy, es va estrenar l'any 2014 i va rebre una gran acollida de la crítica i diverses nominacions, entre les quals a millor llargmetratge documental als Oscars d'aquell any, o a millor guió documental pel Sindicat de Guionistes.