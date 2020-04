El Super3 convida els més petits a celebrar Sant Jordi a casa

Aquest Sant Jordi serà molt diferent per la situació de confinament, però el canal Super3 ha preparat una programació especial centrada en els llibres, les roses i en la llegenda del drac. A més, el Super3 s'afegeix a la campanya de TV3 i Catalunya Ràdio per crear roses i dracs de paper des de casa i regalar-los tant als que són a prop com als que són lluny.



Demà, els programes del Super3 oferiran continguts relacionats amb la diada i les tradicions de Sant Jordi i també es podrà veure la pel·lícula La llegenda de Sant Jordi, protagonitzada per en Rovelló, i un capítol de Les tres bessones sobre la llegenda del drac.

El Mic i els seus amics, a les 9.00 i a les 17.30, emetrà una edició especial en què els contes seran els protagonistes.

Les aventures del Riff i el Flat, a les12.00, també giraran entorn de la diada amb l'emissió de dos capítols. Al primer, el Riff s'obsessiona amb l'existència dels dracs i farà tot el que pugui per enfrontar-s'hi, i el Flat l'intentarà convèncer que no existeixen. I al segon, el Riff i el Flat ho tindran tot a punt per viure un gran Sant Jordi i, a més de vendre roses, viatjaran pels contes populars coneguts.

A partir de les 18.05, l'espai Una mà de contes oferirà cinc capítols centrats en el món dels llibres, la literatura i els escriptors. Així mateix, el web del programa oferirà la possibilitat d'enviar roses, dracs i contes a través del taller de dibuix.

Per la seva banda, l' InfoK també dedicarà el programa a la festivitat de Sant Jordi amb una edició monogràfica realitzada pels nens i nenes que segueixen aquest espai informatiu del Super3. De fet, tant aquesta setmana com la següent, para una especial atenció a la tradició de Sant Jordi amb diverses accions i seccions.

Així mateix, durant tot el dia de Sant Jordi es podran veure diverses històries de La família del Super3 que recreen contes clàssics ( Hansel i Gretel, El vestit de l'emperador, El geni de la llàntia...), gràcies a la Nenúfar i la Matoll, que llegeixen a la Superbiblioteca de la casa del Super3.