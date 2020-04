Un documental de Movistar+ recull les lluites anònimes contra el virus

El documental Coronavirus: vidas en cuarentena, que s'estrena avui a les 21.05 al canal #0 de Movistar, segueix la vida d'un grup de ciutadans anònims que lluiten dia a dia per contenir el virus des de Barcelona, Igualada o Madrid.

En Cristian és un conserge de Barcelona que viu amb la seva parella Carmen i el seu fill de cinc anys en un pis sense balcó; viure tancats no està sent fàcil i les discussions, ansietat i topades diàries van desgastant la moral. En un altre punt de la ciutat hi viu en Fran, té 27 anys, és comercial i acaba de perdre el seu avi sense comiats, a més, ell i la seva parella han patit un ERTO i no saben quan cobraran ni si podran pagar el lloguer de casa seva. L'Axel també és de Barcelona, és director de màrqueting d'una empresa de pizzes a domicili que ha hagut de tancar els seus restaurants, però que ara reparteix menjar als sanitaris.

Madrid i Igualada han estat dos dels grans focus de contagi, i l'equip del documental ha accedit a l'hospital igualadí, un dels punts neuràlgics de la pandèmia a tot l'Estat, tant pel nombre de pacients atesos com de professionals afectats.