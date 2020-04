Els catalans confinats consumeixen al dia 275 minuts de televisió

El consum televisiu dels catalans s'ha situat a l'entorn dels 275 minuts diaris durant el primer mes de confinament, per sobre de la mitjana habitual de 200 minuts però lluny del «pic» sobtat dels dies propers a la instauració de l'estat d'alarma. Segons un estudi de l'Observatori de Producció Audiovisual (OPA) de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona l'increment és comú a tots els grups d'edat, però més acusat entre joves i nens. La quota de pantalla dels canals televisius infantils no ha crescut (puja el consum en família i altre tipus d'oferta audiovisual en línia, raonen) i, malgrat l'ascens de les plataformes de pagament, la televisió en obert segueix sent la més vista, sobretot els canals amb una oferta informativa més àmplia.

D'entrada, l'informe constata que «en temps d'excepcionalitat social i política la televisió lineal segueix sent un actor primordial».

De fet, l'autor de l'informe, l'investigador i director de l'OPA, Reinald Besalú, remarca que les cadenes que incrementen la quota, deixant de banda la televisió de pagament, són les que tenen una oferta informativa més àmplia. I fa ressaltar que, des del 16 de març TV3 i el canal 3/24 van unificar la seva programació, de manera que a les dades de quota de pantalla de TV3 s'hi podrien afegir les del 3/24.

Per grups d'edat, les persones de la franja d'edat entre 45 i 64 anys són el col·lectiu més consumidor de televisió: de 262 minuts de mitjana entre l'1 i l'11 de març, passa a 369 minuts de mitjana entre el 12 de març i el 12 d'abril. En canvi, els joves «només» incrementen el seu consum en 41 minuts, de 69 a 110.

Però en termes relatius el grup amb edats compreses entre els 13 i els 24 anys és el que més incrementa el seu consum, si comparem aquests dos períodes (ho fan un 59%), seguit dels nens (52%) i les persones d'entre 25 i 44 anys (50%). Les persones més grans de 64 anys, el grup d'edat més consumidor de televisió, augmenten el consum en 63 minuts (un 16%), fins a situar-se als 449 diaris de mitjana.