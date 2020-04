Els aiguamolls de l'Empordà i Banyoles, avui a «Animalades», de La 2

Els aiguamolls de l'Empordà i Banyoles són els protagonistes d'avui al programa Animalades, que emet La 2 de TVE. En aquesta entrega, la biòloga i presentadora Evelyn Segura viatja fins als aiguamolls de l'Empordà i a l'estany de Banyoles per ensenyar-nos els increïbles animals que viuen entre l'aigua i la terra, des de les voraces libèl·lules o daines amb elegants cornamentes fins a éssers d'abans dels dinosaures, com els triops.

La presentadora del programa dedicat a la natura que emet La 2 cada dissabte a les 13.50 del migdia i que està dirigit per Pepa Pérez i Judith Fernández, també acompanya al gimnàs a Gervasio Deferr, que li ensenya tot allò que els gimnastes poden aprendre dels salts de les granotes.

Curiositats que avui es plantejaran al programa: el triop és l'animal més vell del món? A Catalunya hi viu un dels depredadors més letals? Què poden aprendre els gimnastes olímpics, com Gervasio Deferr, del salt d'una granota? Cap on migren les cigonyes? La cornamenta d'un cérvol pot provocar l'extinció d'una espècie?