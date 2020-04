«The head», amb guió dels germans Pastor, arribarà a 30 països

The head, la sèrie de The Mediapro Studio, en associació amb Hulu Japó i HBO Àsia, amb guió dels germans Àlex i David Pastor, s'estrenarà el 12 de juny a 30 països en quinze llengües diferents, inclosos Japó, el sud-est asiàtic, els països nòrdics i Espanya, on es veurà en exclusiva a OrangeTV.

Dirigida per Jorge Dorado, és un thriller de supervivència ambientat en una estació polar a l'Antàrtida i John Lynch, Katharine O'Donnelly, Tomohisa Yamashita, Alexandre Willaume, Laura Bach, Sandra Andreis, Amelia Hoy i Chris Reilly formen part d'un repartiment internacional amb la col·laboració d'Álvaro Morte i Mònica López.

En total són sis episodis de 50 minuts, segons ha informat la productora catalana en un comunicat aquesta setmana.

Amb diàlegs en anglès, danès i suec, s'ubica a l'estació internacional Polaris VI, a l'Antàrtida. Per a la sèrie s'ha utilitzat un plató de 2.000 metres quadrats, a Tenerife, on es va aixecar el decorat de l'estació científica on transcorre la major part de l'acció, la Polaris VI, reproduïda a escala real, a partir de la informació sobre la disposició i el funcionament d'aquest tipus d'instal·lacions científiques, segons ha explicat la productora.



Misteri a l'Antàrtida

A la sèrie, un equip reduït, conegut com els Winterers, es quedarà a l'estació per continuar la seva innovadora investigació, clau en la lluita contra el canvi climàtic, sota el comandament del reconegut biòleg Arthur Wilde (John Lynch). Però quan arriba la primavera i el comandant d'estiu Johan Berg (Alexander Willaume) torna a l'estació, tots els membres de l'equip són morts o han desaparegut.

Hi ha un assassí en alguna banda i Annika (Laura Bach), la dona de Johan, no apareix. Si la vol trobar viva, haurà de confiar en Maggie (Katharine O'Donnelly), la jove i commocionada doctora, aparentment l'única supervivent del grup.