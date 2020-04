Movistar+ estrena dijous a la nit «Antártida: un mensaje de otro planeta»

L'Antàrtida és l'únic territori del món on tots els països s'han posat d'acord per promoure la pau, la ciència i el medi ambient, però si això és real, per què no es pot extrapolar a la resta de l'planeta? Movistar+ emet dijous a les deu de la nit a #O el documental Antártida, un mensaje de otro planeta, que posa el seu punt de mira en aquest ecosistema tan particular i amb científics, militars, activistes i diplomàtics d'Espanya, Estats Units, Rússia, Portugal, Xile i Argentina s'aniran desgranant les seves relacions polítiques oficials i també les encobertes.

El documental és dirigit pel periodista, escriptor i guionista Mario Costa i té la música de Javier Weyler (exbateria de el grup britànic Stereophonics). Va ser rodat durant l'estiu austral del 2017 i ha estat finalista en la categoria Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU, de l'Arctic Film Festival a Noruega. També es va projectar al FIIS 19 de Xile i en la COP 25 de Madrid.

A partir de dijous també estarà disponible al servei sota demanda de Movistar +.