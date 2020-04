El Barça fitxa Albert Espinosa per crear una sèrie de ficció sobre la Masia

L'escriptor i guionista Albert Espinosa treballa en una sèrie inspirada i ambientada ala Masia del Barça en el que serà el primer projecte de Barça Studios, la nova productora creada pel club blaugrana. Espinosa és conegut, entre altres coses, per ser l'autor de la sèrie Polseres vermelles.

La nova sèrie estarà inspirada i ambientada a la Masia, la residència d'esportistes del conjunt blaugrana, que compleix 40 anys i on s'han format grans talents que s'han convertit en estrelles mundials. Serà una «sèrie de ficció pensada per al públic jove i també familiar, creïble i autèntica», segons ha informat el Barça en un comunicat.

Espinosa ja treballa en els primers guions d'una temporada que constarà de set capítols. La idea del club és que la sèrie es pugui rodar entre final d'aquest any i principi del vinent en bona part a la mateixa Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, on hi ha la Masia.

Espinosa reconeix que «és una il·lusió molt gran poder escriure aquesta sèrie». A més, explica que «ha estat una gran felicitat poder fitxar pel Barça. Mai m'ho hauria pogut imaginar». Abans de posar-se a escriure, «la immersió a la Masia és la part més important del procés. Barça Studios i l'equip de la Masia m'han obert totes les portes i he pogut entrevistar tots els protagonistes, viure amb ells, menjar amb ells i veure els seus partits».

«Serà una sèrie amb molta llum. Veurem futbol, però per sobre de tot relacions humanes. Els protagonistes són joves amb molts somnis en un lloc tan mític on van començar jugadors com Messi, Xavi i Iniesta. Veurem com es creen aquests ídols per a tanta i tanta gent», afegeix.

Per la seva banda, Dídac Lee, directiu responsable de l'Àrea Digital del Barça, detalla que «és la primera sèrie de ficció produïda per Barça Studios. I la primera d'un ampli ventall de nous projectes que estem preparant. Per fer-ho realitat, el FC Barcelona ha buscat, un cop més, el millor partner possible. I per desenvolupar la sèrie basada en la Masia -un referent del nostre model formatiu, esportiu i humà- hem apostat per associar-nos amb un professional reconegut i un culer convençut com Albert Espinosa».