La nova sèrie de Disney sobre «Star Wars» tindrà una dona de protagonista

Després de la gran acollida que ha tingut The Mandalorian, Disney+ ja treballa en una nova sèrie basada en l'univers de Star Wars. No obstant això, aquesta vegada, la protagonista serà una dona. Segons informa el portal Variety, al capdavant del projecte hi ha Leslye Headland, una de les autores de la comèdia de Netflix Russian doll. Per ara només se sap que la trama se situaria en un moment temporal diferent de la resta de produccions de la saga. Precisament, fa uns dies Disney va anunciar que ja treballa en una tercera temporada de la sèrie The Mandalorian, que té prevista l'estrena de la segona entrega per a l'octubre.