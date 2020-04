Amazon Prime Video estrena divendres el documental sobre Amaia Romero

Han passat tot just dos anys i poc més des que Amaia Romero es va coronar com a guanyadora d' Operación Triunfo 2017. Tímida i reservada, l'artista no sol fer un ús gaire intensiu de les seves xarxes socials, va llançar el seu primer disc, Pero no pasa nada, molt més tard del que s'esperava i s'ha deixat veure per diversos festivals de música alternativa. Aquest conjunt de particularitats queden reflectits a Una vuelta al sol, el documental que aquest divendres, dia 1 de maig, arriba a la plataforma Amazon Prime Video.

La producció narra, entre altres coses, la història d'Amaia a través de les seves experiències i reflexions pel procés de creació del seu primer disc i el desenvolupament de la gira de concerts per presentar l'àlbum. Segons ha informat la plataforma de continguts en streaming, es tracta d'una «recerca interior al llarg d'un any sencer» que va portar la jove cantant navarresa a viatjar de Nova York a Buenos Aires, que compaginava amb els seus estudis de piano.

El documental també aborda les vivències de l'artista durant el seu primer any independitzada de la seva família, a Barcelona. «Em sembla increïble que hi hagi un documental d'això», ha comentat la cantant a través del seu compte d'Instagram, on ha anunciat l'estrena d'aquest documental sobre la seva vida i curta trajectòria en el complicat món de la musica.

Amaia Romero va ser una de les últimes artistes a visitar l'Acadèmia d'OT 2020 a principi del mes de març, poc abans del decret d'estat d'alarma. En aquella aparició, la cantant va reconèixer als concursants que la seva «olor és única, no n'hi haurà cap altre d'igual en la vostra vida», referint-se a la que llavors era casa seva. La cantant va compartir el seu propi exemple per advertir del que podia suposar per a ells el seu pas pel programa. Un mes abans, va actuar a la gala dels últims Premis Goya, on va retre homenatge a Marisol, condecorada en l'última edició amb el cap gros d'Honor.

Una vuelta al sol és una producció d'Universal Music Spain dirigida per Marc Pujolar (Vampire Films) i estarà disponible a Espanya i a tot Llatinoamèrica, on Amaia també acumula molts seguidors.