Aprendre a gestionar i evitar les preocupacions, avui a «L'ofici de viure»

Les preocupacions, com gestionar-les o, fins i tot, com evitar-les, centren el nou lliurament de L'ofici de viure, que es podrà veure aquesta nit a TV3 a partir de les 23.25 h. Gaspar Hernàndez començarà conversant amb Jenny Moix, doctora en Psicologia i autora del llibre Mi mente sin mi, que parla de l'anomenada «ment de mico», amb què fa referència a la ment que no para de saltar cap al passat i cap al futur.

D'altra banda, el monjo budista Guen Lochani explicarà com gestionar les preocupacions a través de la meditació. L'últim entrevistat és l'islamòleg Halil Bárcena, que explicarà el vincle entre el sufisme i el moment present.