La 2 estrena aquesta tarda una nova versió del format cultural «Punt de vista»

La 2 de Televisió Espanyola estrena avui el nou format Punts de vista a casa. El programa cultural presentat per Tània Sarrias estrena una nova versió que ofereix els millors continguts digitals. D'aquesta manera, Punts de vista es transforma en un format de 25 minuts realitzat íntegrament des de casa, a través de videoconferències amb els diversos convidats. En aquest primer programa, hi haurà una entrevista a la cantant Luz Casal i al grup de música Stay Homas, que han assolit més de 300.000 seguidors a Instagram a partir de les cançons que fan des de la terrassa de casa seva. Interpretaran per al programa un d'aquests reeixits temes.