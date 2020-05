El canal Super3 emet tres dels seus espais estrella en una versió feta des de casa

Aquest cap de setmana llarg, s'incorporen a la programació del canal Super3 les noves entregues fetes des de casa dels programes Wowzzy Baboom, Manduka i Dinàmiks. Cada tarda, a partir de les 19.30 h, es podrà veure un d'aquests capítols nous realitzats des de casa, seguit d'un capítol habitual. Divendres serà el torn de Wowzzy Baboom; dissabte, a la mateixa hora, arribarà Manduka, i diumenge es podrà veure Dinàmiks. De dilluns a dijous, també a les 19.30 h, s'emet l' InfoK, que també es realitza des de casa des de l'inici del confinament.

Al Wowzzy Baboom fet a casa hi haurà converses plenes d'il·lusió i molt d'humor. Els convidats que hi participaran són: el cantant Miki Núñez, el youtuber Miquel Montoro, la xef i presentadora del programa Manduka Paula Alós, el cantant Nil Moliner, l'actor Nil Cardoner, la influencer Paula Gonu, la cantant Suu, l'humorista Peyu, l'actriu de Les de l'hoquei Laia Fontan i l'actor i presentador Santi Millán.

A Manduka fet a casa, la xef Paula Alós ensenyarà a fer receptes molt senzilles i divertides, perquè els infants s'atreveixin a fer-les ells mateixos a casa. I ho farà amb una premissa molt clara: ningú haurà d'anar a comprar nous ingredients. Només cuinarà amb els ingredients que ella tingui a la cuina i, per tant, amb productes que tothom pot tenir habitualment a casa. Fins i tot, alguna vegada començarà a fer una recepta sense saber ben bé quins ingredients hi posarà.

Finalment, al Dinàmiks fet a casa Dani Jiménez plantejarà cada dia una pregunta i amb elements casolans mirarà de donar resposta a la qüestió a través d'un experiment. Es tracta d'experiments senzills, però sorprenents, que els súpers podran fer a casa després amb elements que habitualment es troben a les llars. Les preguntes que es plantejaran són per què cal rentar-se les mans amb sabó, com es provoca el vent, per què l'oli i l'aigua no es barregen, per què volen els avions de paper, per què els germans bessons univitel·lins són idèntics o com funciona un cotxe.