Sandra Barneda agafarà el relleu de Mónica Naranjo a «La isla de las tentaciones»

La isla de las tentaciones tornarà a Mediaset la propera temporada. Després de l'èxit assolit amb la primera edició, el reality tornarà a Telecinco i Cuatro per posar a prova la solidesa de les relacions de diverses parelles davant d'un grup de temptadors, i tindrà Sandra Barneda com a nova presentadora, segons una informació d' El Periódico. La presentadora catalana ja estava al capdavant dels debats en la primera edició d'aquest format produït per Cuarzo i a partir d'ara es posarà també al capdavant de la conducció de les gales, en substitució de Mónica Naranjo, que ja es va acomiadar del programa.