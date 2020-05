La meitat de les llars a Espanya tenen una subscripció a una televisió de pagament

Les llars espanyoles que reben alguna modalitat de la televisió de pagament, ja sigui tradicional o OTT, superen per primera vegada els 10 milions, i arriben al 53,8% del total sobre l'univers de consum –persones de 14 anys o més. Així es reflecteix en un estudi de Barlovento Comunicación que apunta que el nombre de persones que reben alguna de les plataformes de pagament supera els 23 milions, el 56,9% de l'univers de consum. La investigació apunta que les OTT obtenen un major abast d'individus –abonats o no– que les plataformes de pagament tradicional.

En concret, l'informe assenyala que 16.395.000 persones reben a Espanya alguna de les OTT (Netflix, Amazon Prime Video, HBO, DAZN, Movistar Lite, Sky, Youtube Premium, Filmin, Apple TV +, Mitele Plus, Atreplayer Premium, Facebook Watch, FlixOlé i StarzPlay), que arriben al 38,7% de les llars. L'informe també diu que les plataformes de pagament tradicional (Movistar +, Vodafone, Orange TV...) són presents en el 27,8% de les llars espanyoles.

Per plataformes, Netflix és la que té més abast, després d'aconseguir que 14,1 milions de persones a Espanya rebin els seus continguts (siguin abonats o no), i 6,2 milions de llars. Després de Netflix, la plataforma amb més abast és Amazon Prime Video, amb 5,9 milions d'usuaris i 2,7 milions de llars; HBO, amb 3,8 milions d'usuaris i 1,8 milions de llars; i DAZN, amb 702.000 usuaris i 281.000 llars. La cinquena plataforma amb més penetració és Movistar + Lite, amb 432.000 usuaris i 195.000 llars; seguida per Sky, amb 332.000 usuaris i 133.000 llars; YouTube Premium, amb 267.000 usuaris i 120.000 llars; i Filmin, amb 240.000 usuaris i 122.000 llars.

Sobre les plataformes de pagament tradicional, la de més presència és Movistar +, amb 7,2 milions d'usuaris i 3 milions llars; seguida de Vodafone TV, amb 2,5 milions d'usuaris i 1,1 milions llars; i Orange TV, amb 1,7 milions d'usuaris i 713.000 llars.

Finalment, la investigació mostra que Euskaltel té 514.000 usuaris i 201.000 llars; i Telecable 217.000 usuaris i 121.000 llars.