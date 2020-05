Movistar estrena aquest dilluns la cinquena temporada de la sèrie «Billions»

Gairebé un any després del final de la quarta temporada, Billions torna aquest dilluns a Movistar +. La sèrie de Showtime creada per Andrew Ross Sorkin, Brian Koppelman i David Levien arribarà a Espanya tot just l'endemà després d'estrenar-se als Estats Units. Tots els dilluns es podrà veure un nou episodi de la temporada, que, per motius derivats de la situació actual, només es podrà visualitzar en versió original subtitulada, tal com ha informat la plataforma.

La rivalitat entre Bobby Axelrod i Chuck Rhoades es torna a avivar en els lliuraments d'aquesta cinquena temporada. Tots dos es veuen amenaçats en l'àmbit personal, tant pel pes de les seves decisions com per noves cares enemigues que prenen posició amb força a l'horitzó més immediat. Després de fer efectiu el seu divorci amb Wendy, Chuck tracta de centrar-se en la seva carrera fent el que millor sap: buscar justícia i eliminar Axe. Però la seva renovada obsessió per Bobby se li podria girar en contra. Mentrestant, Wendy torna a ocupar el seu lloc a Axe Cap per intervenir en la fusió de la companyia amb Mase Capital. En aquest nou escenari, Taylor intenta mantenir-se i vetllar per la supervivència dels seus empleats i clients, el que el porta a replantejar les seves aliances. Per la seva banda, Axe veu amenaçada la seva posició davant l'influent multimilionari Mike Prince.

Billions és protagonitzada per Paul Giamatti i Damian Lewis. Gimatti ( Entre copas, Cinderella Man) és un habitual del cinema nominat a un Oscar, que interpreta el seu segon gran paper protagonista per a televisió. La seva primera incursió en la petita pantalla va ser com a protagonista de la minisèrie d'HBO John Adams, que li va valer un Globus d'Or i un Emmy a millor actor de minisèrie. D'altra banda, Lewis va donar el salt a la fama televisiu gràcies al seu paper en sèries com Homeland, Life i Wolf Hall.

A la cinquena temporada s'incorpora l'actriu Corey Stoll ( House of Cards) en el paper de Mike Prince. D'altra banda, Julianna Margulies ( The Good Wife) es converteix en la nova gran cara nova del repartiment i apareixerà en 4 episodis (del 4 al 8). L'actriu interpreta Catherine «Cat» Brant, una professora de Yale doctora en Sociologia i autora de diversos best-sellers.