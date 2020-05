Disney + incorpora avui al seu catàleg «Star Wars: El ascenso de Skywalker»

La plataforma Disney + s'aboca avui en la celebració del dia dedicat a Star Wars a tot el món. Per aquest motiu, el servei en streaming incorpora des d'avui l'última pel·lícula de la saga al seu catàleg, El ascenso de Skywalker. Així mateix, aquest mateix dilluns tindrà lloc l'estrena de l'últim episodi de The Clone Wars, que suposarà el tancament definitiu de la ficció animada després de set temporades, i de la docusèrie Galería Disney: Star Wars: The Mandalorian, que mostra el procés de desenvolupament de la primera sèrie d'acció real de la franquícia, que té previst estrenar nova temporada la pròxima tardor.