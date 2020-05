«El Ministerio del Tiempo» estrena demà la seva quarta temporada a TVE

El Ministerio del Tiempo estrena demà dimarts la seva quarta temporada a La 1 de Televisió Espa-nyola. En aquests nous capítols, produïts per RTVE en col·laboració amb Globomedia (The Mediapro Studio) i Onza, la patrulla formada per Julián, Lola, Pacino, Alonso i Amelia s'enfrontarà a complicades missions que els poden conduir a prendre decisions en contra dels seus principis o ideals.

Per mitjà de Javier Olivares i Marc Vigil –productors executius de la sèrie–, els protagonistes viuran una temporada on passat, present i futur s'entrellacen més que mai amb intents de canviar el passat i viatges al futur; de manera que les bases sobre les quals s'assenta el Ministeri trontollen. L'aparició d'una màquina del temps, l'Anacronópete, hi afegirà més ciència-ficció. Els patrullers descobriran la seva existència i que pot ser una arma letal si cau a les mans equivocades.

La temporada arrenca quan, tres anys després de la seva última missió, la patrulla torna a reunir-se després de descobrir en un NO-DO del 1943 un galant de cinema idèntic a Julián (Rodolfo Sancho), a qui tots creien mort. Davant del desajust temporal, la maquinària del Ministeri torna a posar-se en marxa per investigar si es tracta veritablement d'ell.

Els patrullers oficials són Lola (Macarena García), Pacino (Hugo Silva) i Alonso (Nacho Fresneda) i responen a la crida dels responsables de la institució: Salvador (Jaime Blanch), Irene (Cayetana Guillén Cuervo) i Ernesto (Juan Gea). També Amelia (Aura Garrido) tindrà molt a dir en el desenllaç d'aquesta primera missió. Juntament amb ells, hi haurà altres cares habituals: Angustias (Francesca Piñón), Velázquez (Julián Villagrán) i Elena (Susana Córdoba).

A més, la sèrie incorpora un nou membre en propers capítols: Carolina (Manuela Vellés). Un personatge que descobreix que viatjar en el temps és l'única manera de fugir d'un terrible present en els 80 marcat pel maltractament. En aquesta mateixa època coneixerem un jove Salvador Martí en els inicis de la seva carrera, mentre que Irene, que sempre s'ha mostrat com una dona d'acció, participarà activament en moltes missions com una agent més.