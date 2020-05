«Sense ficció» segueix els passos de l'assaig clínic de Clotet i Mitjà

Catalunya ha viscut una de les aventures científiques més interessants i més dramàtiques dels últims temps: un assaig clínic per provar si la hidroxicloroquina, un medicament per tractar la malària, pot frenar el contagi de la Covid-19. Un estudi liderat pels científics Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet, que han coordinat un equip de 150 professionals.

Un equip del programa Sense ficció ha seguit minut a minut les dificultats i les tensions viscudes per l'equip científic, que ha treballat contra rellotge i en circumstàncies molt difícils -durant més de quatre setmanes i amb la participació de 3.000 catalans- per aconseguir un remei i aturar la transmissió del coronavirus. El documental que s'emet aquest vespre, dirigit i realitzat per Noemí Cuní i David Fonseca, mostra com han estat aquestes setmanes de lluita dramàtica contra el temps i contra la mort en una història protagonitzada per investigadors, personal sanitari i voluntaris.

Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet van posar en marxa aquest estudi amb el finançament del departament de Salut, la Fundació Lluita contra la Sida, diverses ajudes institucionals i una campanya de micromecenatge. El documental inclou el testimoni de l'equip que fa l'assaig i també els metges, infermers, voluntaris i investigadors que participen en aquest gran esforç col·lectiu.

Amb l'enregistrament durant dues setmanes, per via telemàtica, de les converses en directe de l'equip de l'assaig i fent també seguiment presencial, Història d'un assaig mostra les dificultats, les febleses i els reptes que comporta fer un estudi clínic com aquest, amb poc temps, desprotecció en material mèdic i moltes pressions. Sense ficció també visita l'Hospital de Can Ruti, el CAP de Meridiana, residències d'avis i altres instal·lacions adequades per fer front a la crisi sanitària, per recollir el testimoni dels experts de l'assaig.

Tot seguit, el programa recuperarà La música és vida, un treball que descobreix l'esclat d'emocions i sentiments entre un grup d'adolescents i un grup de pacients d'Alzheimer.