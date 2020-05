El Super3 estrena demà «Món Maker», amb Juliana Canet i Rafel Vives

El Canal Super 3 estrena demà al matí el programa Món Maker, en què Juliana Canet i Rafel Vives mostraran com es poden construir tota mena d'objectes fent servir andròmines i elements que solem tenir a casa. El programa, una producció de TV3 amb la col·laboració de la productora El Terrat (Mediapro Studio), s'estrena a les 9.30 del matí i consta de tretze capítols de vint-i-cinc minuts de durada.

La premissa del programa és que Món Maker és un planeta imaginari amb tres cases i tres habitants: Canet, Vives i en Bot, un robot. Cada nova entrega arrenca amb un petit conflicte a solucionar. Per exemple, en algun dels capítols, Juliana Canet ( Adolescents.Cat, El matí de Catalunya Ràdio, Tot es mou) ha de muntar una marató de sèries per als seus amics, construir una andròmina per començar a practicar per al carnet de conduir o crear pistoles d'aigua per jugar.

Durant el transcurs de la construcció d'aquests objectes amb materials que té a casa, la influencer va demanant ajuda i consells al seu tiet, Rafel Vives, conegut pel programa de reciclatge i treballs manuals Ja t'ho faràs, que li recomana les mesures que cal prendre per treballar amb seguretat, com fer servir guants o ulleres protectores, o li dona consells sobre com procedir que també seran útils als espectadors.