El president del CAC reclama la necessitat d'una cultura audiovisual europea comuna

El president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher, va remarcar ahir en un comunicat, amb motiu de la celebració avui del Dia d'Europa, la necessitat d'impulsar una cultura audiovisual europea comuna per enfortir la UE.

Loppacher recalca la necessitat de reforçar el sector audiovisual europeu per combatre la desinformació, i aposta més per enfortir les institucions europees i la cooperació entre autoritats reguladores. Així, el president del CAC també defensa l'impuls de la col·laboració entre els mitjans europeus, especialment els públics, i apel·la a la transposició de la nova directiva de serveis de comunicació audiovisual de la Unió Europea, que estableix que les plataformes de vídeo a la carta, com Netflix, han d'incloure en els seus catàlegs com a mínim un 30% d'obra audiovisual europea.

Segons el president del CAC, cal aprofitar aquesta normativa per fomentar la presència de continguts audiovisuals fets a Catalunya i en llengua catalana als catàlegs d'aquestes plataformes.