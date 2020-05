Movistar+ acompanyarà l'estrena de «Paràsits» amb una programació especial

Movistar + Estrenos oferirà el 22 de maig la gran estrella de la temporada cinematogràfica, la pel·lícula coreana Paràsits, i ho farà amb una programació especial dedicada al cinema asiàtic, per entendre el fenomen del film, el primer de parla no anglesa que ha aconseguit l'Oscar a la millor pel·lícula.

L'estrena anirà precedida el dijous 21 a Movistar CineDoc & Roll d'una programació especial que comença a les 22.00 h amb el programa La Script, on es parlarà del film i del cinema coreà. Continua amb l'estrena del programa de producció pròpia Fenómeno Parásitos (23.00), que analitza la trajectòria d'aquesta producció coreana des de la première al festival de Canes fins a l'obtenció de quatre Oscars. La programació culminarà amb l'emissió de Memories of Murder (Crónica de un asesino en serie), el segon llargmetratge del cineasta asiàtic Bong Joon-ho. Es tracta del film que el va donar a conèixer internacionalment i amb el qual va guanyar la Concha de plata al millor director, així com el premi Fipresci al Festival de Sant Sebastià del 2003 (23: 25).

La programació es complementa amb una llista dedicada al cinema asiàtic al servei sota demanda de la plataforma, amb films com Un asunto de familia o Burning.