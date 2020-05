«Mira lo que has hecho» estrena al juny l'última temporada

La sèrie Mira lo que has hecho, creada per Berto Romero i produïda per Movistar+ i El Terrat, torna al juny amb la seva tercera i última temporada, que tindrà sis capítols i estarà de nou protagonitzada per Berto Romero i Eva Ugarte. En aquesta nova temporada, els fills d'en Berto i la Sandra han crescut i amb ells ho han fet els reptes que hauran d'enfrontar com a família nombrosa i com a parella. La història girarà al voltant de la paternitat en clau d'humor.

L'actor i còmic Berto Romero va considerar que és «la temporada més ambiciosa» de les tres pel que planteja i pel rodatge, que va ser més llarg que les altres i que es va allargar unes onze setmanes. En una trobada amb periodistes, el responsable de la sèrie va afirmar que és la millor de les tres entregues i recupera «la lleugeresa» de la primera temporada i té la voluntat de plantejar temes sense témer cap a on porten, com va passar a la segona.

El director de la tercera temporada, Javier Ruiz Caldera, va explicar que tenien clar que havia de ser una sèrie desenvolupada en tres actes i va afegir que aquesta tercera «tanca» el que Berto Romero volia explicar sobre «les aventures i desventures» de la paternitat.

«La sèrie reflecteix molt bé les penúries de ser pare, així com també l'avorriment que implica, però en aquesta tercera temporada això ja està superat perquè els nens ja són grans», va indicar.



També Clara Segura

Protagonitzada per Berto Romero i Eva Ugarte, a Mira lo que has hecho també hi actuen Jordi Aguilar, Anna Carreño, Carmen Esteban i Inma Sancho. Aquesta entrega té la incorporació de Clara Segura en el paper de Daniela. Romero també ha participat en l'escriptura del guió amb Rafel Barceló i Enric Pardo.

A partir de la iniciativa de Movistar d'obrir la seva televisió, la sèrie la podran veure tots els espectadors siguin o no de Movistar a través de l'oferta de Lite.