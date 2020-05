«Operación Triunfo» tornarà el 20 de maig per completar l'edició

Operación Triunfo, el reeixit talent musical produït per RTVE en col·laboració amb Gestmusic Endemol, tornarà a la franja de màxima audiència de La 1 de Televisió Espanyola a partir del pròxim 20 de maig per concloure les quatre últimes gales i completar l'edició del 2020, segons va informar ahir la corporació pública.

Després de dos mesos de suspensió temporal per la crisi del coronavirus, l'Acadèmia d' Operación Triunfo obrirà de nou les seves portes per rebre els nou concursants –Nia, Gèrard, Flavio, Anaju, Samantha, Eva, Hugo, Bruno i Maialen– que encara estan en competició per alçar-se com a guanyador de l'edició d'enguany.

Roberto Leal, que durant aquesta aturada ha fitxat per Antena 3 per presentar el concurs Pasapalabra, seguirà presentant les gales, que se celebraran sense públic, amb el jurat situat a una distància reglamentària i seguint els protocols establerts per als espectacles en recintes tancats, segons explica RTVE en un comunicat. I afegeix: «Els concursants es vestiran sols sota la supervisió dels responsables de vestuari i l'equip de maquillatge i perruqueria portarà mascareta, pantalla facial i guants. Els concursants tindran un micròfon de mà d'ús exclusiu i individual durant tota la gala, i no hi haurà backline per evitar la presència de músics al plató».