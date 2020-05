MIDAS porta a Brussel·les l'impacte de la Covid-19 en la premsa regional

L'Associació Europea de Diaris en Llengües Minoritàries i Regionals (MIDAS), que representa 26 diaris a Europa i té la seu a Bozen (Tirol del Sud, Itàlia), va presentar dilluns per videoconferència als parlamentaris de l'Intergrup per a les Minories Tradicionals al Parlament Europeu l'intens impacte que la crisi de la Covid-19 té en els diaris de l'associació i va demanar de participar en els fons per a la recuperació econòmica previstos per la Unió Europea. A més del suport financer directe per a despeses d'impressió, es va demanar als parlamentaris que donessin suport als mitjans en llengües subestatals i minoritàries als extensos pressupostos del Parlament Europeu per a la Covid-19.