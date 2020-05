Atresmedia renova «Lo de Évole» per a una segona edició

Després d'acomiadar-se diumenge a la nit dels espectadors, amb una entrevista al narcotraficant Marcial Dorado, Jordi Évole ja treballa en nous lliuraments del seu format més personal.

Atresmedia ha confirmat la renovació per a una segona temporada de Lo de Évole, el programa que el periodista català va estrenar a començament del mes de febrer. L'espai d'entrevistes s'ha convertit en el més vist de la segona cadena del grup Atresmedia aquest 2020, amb una mitjana d'1.834.000 espectadors per programa i amb un 9,7 % de quota de pantalla.

El nou projecte de Jordi Évole després de cedir Salvados a Gonzo ha aconseguit fer-se un lloc destacat amb una temporada marcada per la crisi per la Covid-19, que va obligar a modificar una part de la temporada.

Si bé la primera temporada enregistrada originalment estava enfocada a parlar sobre com és la vida a la presó -amb entrevistes a Oriol Junqueras, Francisco Granados i Sandro Rosell- la crisi sanitària va fer que Évole decidís fer un parèntesis.

Per aquest motiu, l'equip de Producciones del Barrio va optar per transformar l'enfocament del programa, amb una gran recepció per part del públic, i centrar-se a oferir entrevistes telemàtiques per abordar el confinament de la població.