La CBS dona llum verd a la sèrie basada en la novel·la «El silenci dels anyells»

La cadena nord-americana CBS ha donat el vistiplau a Clarice, l'adaptació televisiva de la pel·lícula El silenci dels anyells. Des del mes de febrer passat se sap que l'actriu Rebecca Breeds protagonitzarà la sèrie donant vida a la detectiu Clarice, i ja s'hi han sumat tres nous fitxatges. Kal Penn ( Designated Survivor), Nick Sandow ( Orange is the new black) i Michael Cudlitz ( The Walking Dead) són les tres noves incorporacions per a aquest projecte, segons ha informat el portal especialitzat Deadline.

La sèrie situarà la trama al 1993, un any després dels esdeveniments que tenen lloc a El silenci dels anyells, i aprofundirà en la història personal no explicada de la protagonista, un paper pel qual Jodie Foster es va endur l'Oscar a millor actriu. La sèrie se centrarà en els nous casos als quals Clarice Starling s'haurà d'enfrontar, com a detectiu especialitzada a perseguir assassins en sèrie i depredadors sexuals al districte de Washington DC.

En el transcurs de la ficció es podrà veure l'evolució de Clarice després d'uns esdeveniments que, innegablement, la van afectar fortament. D'aquesta manera, mentre Clarice persegueix diversos i perillosos criminals i depredadors sexuals, l'ombra del seu passat no deixarà d'estar present. No obstant això, no està previst que aparegui a la sèrie el personatge d'Hannibal Lecter.

Alex Kurtzman i Jenny Lumet, productors executius de Star Trek: Discovery, han estat els escollits per desenvolupar aquest projecte, que podria arribar a la petita pantalla en algun moment de l'any vinent, tot i que la cadena encara no ha volgut revelar-ne els detalls.

«La valentia i la complexitat de Clarice sempre han il·luminat el camí, fins i tot quan la seva història personal va romandre en la foscor. Però la seva és la història que ens cal avui: la seva lluita, la seva resistència i la seva victòria. El seu temps és ara i sempre», han comentat Kurtzman i Lumet, segons un comunicat de premsa de la cadena CBS que recull l'esmentat portat Deadline.