La sèrie «La Unidad», rodada en part a Girona, arriba avui a Movistar +

Movistar + estrena avui La Unidad, una nova sèrie original basada en testimonis inèdits i experiències reals d'alts professionals de la lluita antiterrorista. Es tracta d'un thriller policíac creat per Dani de la Torre i Alberto Marini que revela com actuen i viuen els membres de la Unitat d'Investigació Policial que lluita contra el ter-rorisme gihadista. Aquest equip de professionals està liderat per la comissària en cap Carla, interpretada per l'actriu Nathalie Poza. La sèrie, de la qual s'han rodat escenes a la Jonquera, Palafrugell, Girona i Figueres, ofereix una perspectiva desconeguda de la feina policial contra el terrorisme.