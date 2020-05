«La Marató» del 2019 tanca el marcador havent recaptat més de 14 milions d'euros

L'edició 2019 de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, dedicada a les malalties minoritàries, ha aconseguit una recaptació definitiva de 14.053.915 euros, la segona més alta de la història del projecte. El programa emès el 15 de desembre passat va acabar amb un marcador provisional de 9,4 milions, que s'ha vist incrementat amb els 4,6 milions que la ciutadania ha aportat fins al 31 de març, quan s'ha tancat definitivament el període de donatius. Es tracta de l'increment més alt de les 28 edicions del programa solidari.

La darrera Marató va canviar totalment el format per trepitjar més territori que mai. Per primera vegada, el programa va sortir dels estudis de TV3 i Catalunya Ràdio i es va fer, simultàniament, des de 6 localitzacions: un autocar com a plató itinerant que va recórrer tot Catalunya, el camp de futbol de la Unió Esportiva Olot, el Teatre Ateneu de Tàrrega, el Teatre Fortuny de Reus i el Teatre Casino l'Aliança del Poblenou.

La Marató es va emetre durant 6 hores en directe a la ràdio, amb Roger Escapa, i gairebé 18 a la televisió, amb Quim Masferrer, Josep Cuní, Mònica Terrribas i Jordi Basté.