Disney adaptarà la novel·la gràfica «Just Beyond» de R.L. Stine

Disney ha decidit apostar fort per ampliar el catàleg de la seva plataforma i competir directament amb els gegants Netflix i HBO en una guerra sense quarter cada dia més global. A banda d'explotar els seus títols més clàssics, com les pel·lícules d'animació o les produccions basades en l'univers Star Wars, Disney + vol llançar al mercat nous productes que serveixin per captar amplis públics. Amb aquest objectiu, la plataforma de Fox treballa en Just Beyond, una sèrie basada en les novel·les gràfiques de R.L. Stine, que s'estrenarà l'any vinent.

Orgullo y prejuicio y zombis, Abraham Lincoln: Cazador de vampiros) ha estat l'escollit per escriure els guions dels vuit episodis que tindrà la ficció, en la qual es barrejarà terror i comèdia seguint l'esperit de l'autor de la saga Pesadillas. «Sempre havia volgut fer una sèrie d'aquest gènere perquè les famílies la poguessin veure juntes i que tingués un estil que fos atractiu tant per a nens com per a adults. R.L. Stine forma part de la infància de milions de nens i Disney+ ha demostrat que sap fer programes de gran qualitat per a tota la família. Em fascina la idea de treballar amb tots dos», ha assegurat Grahame-Smith, segons indica en un comunicat la plataforma audiovisual.