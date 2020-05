Santi Millán presentarà un especial amb les millors actuacions de «Got Talent»

Telecinco prepara Got Talent: lo mejor del mundo, una sèrie d'especials presentats per Santi Millán, en els quals es reuniran les millors actuacions de les diferents versions del concurs. Millan mostrarà als espectadors els números més sorprenents i emotius que han captivat el públic i jurat en totes les adaptacions internacionals del programa. Per descomptat, també inclourà els lliuraments espanyols. D'aquesta manera, no hi faltaran The Sacred Riana, guanyadora de l' Asia's Got Talent i semifinalista d'America's Got Talent, que ostenta el rècord de ser el vídeo més vist de la història de Facebook, amb gairebé 700 milions de visualitzacions.