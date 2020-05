«Espiando en la manada» torna avui amb nous lliuraments

Els anim atronics tornen al canal # 0 de Movistar + avui dilluns amb l'estrena de la segona temporada d' Espiando en la manada. Els nous i perfeccionats robots amb càmeres de la BBC s'uneixen a aquest peculiar exèrcit d'espies infiltrats en diferents grups d'animals de tot el món.

Aquesta segona temporada se centra a explorar les reunions massives del regne animal infiltrant els animatronics per observar però també per formar part de l'acció. Aquests robots no només graven el que passa, també són capaços d'interactuar amb els animals reals i crear situacions úniques i mai abans filmades.

Per què els animals es reuneixen per celebrar determinats esdeveniments? Com marquen les estacions i el clima la celebració d'aquestes reunions? Què se sent en formar part d'una bandada? En aquesta sèrie documental es poden veure tot tipus de robots amb formes diverses com una cria d'elefant, un ratpenat, un bebè goril·la, un mandrós, un colibrí, un os polar, un cranc i, fins i tot, en els ous d'una tortuga. La nova temporada consta d'un total de quatre episodis i esdevé un llarg viatge pels calorosos tròpics, els hivernals i congelats pols, per les illes amb més diversitat del planeta i per diferents regions com Arizona, Alaska, Mèxic, el Canadà i el nord d'Austràlia.