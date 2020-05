«Sense ficció» emet el documental «Carta des de Masanjia»

Carta des de Masanjia, de Leon Lee, inaugurarà aquest vespre DocsBarcelona, el festival de cinema documental que tindrà lloc fins al 31 de maig, aquest any amb una difusió en línia a través de la plataforma Filmin. La difusió del film tindrà un caràcter especial, ja que s'emetrà també per televisió, a l'espai Sense ficció de TV3. Després de Carta des de Masanjia, el programa recuperarà Petitet, el documental dirigit per Carles Bosch i guardonat amb el Premi Gaudí a la Millor Pel·lícula Documental 2019 i el Premi del Públic del DocsBarcelona.

Carta des de Masanjia és una producció canadenca que desvela la persecució permanent a què són sotmesos molts dissidents xinesos per part del govern del seu país.

El film arrenca als Estats Units, quan Julie Keith i la seva família van trobar un missatge de socors amagat en una caixa de decoracions de Hallowen Made in China. La nota, desesperada, l'escrivia un pres polític xinès anomenat Sun Yi des del camp de treball de Masanjia, a més de 5.000 quilòmetres de distància.

El descobriment d'aquella nota, en la qual declarava estar empresonat per les seves creences espirituals i sotmès a tàctiques de tortura per les autoritats xineses, es va fer viral a tot el món i va provocar el tancament del camp de treball.

Un cop en llibertat, Sun Yi va declarar que era l'autor d'aquella carta i va passar a viure sota el punt de mira del govern xinès.

Leon Lee va quedar fascinat per aquesta història, va contactar amb el presoner i li va ensenyar a utilitzar equips de gravació i càmeres mitjançant Skype. Durant més d'un any, Sun Yi va capturar en secret imatges de la seva vida quotidiana com a defensor dels drets humans, i va provocar una tensa relació amb les autoritats xineses.

El cineasta canadenc, que en els seus treballs explora històries sobre la Xina contemporània prohibides dins de les fronteres de país asiàtic, va denunciar en el documental Human Harvest la sostracció il·legal d'òrgans, un film que s'ha exhibit en vint-i-cinc països i que va rebre el 74è Premi Anual Peabody a l'apartat de Documental.