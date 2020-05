La crisi de la Covid-19 ensorra la capacitat inversora de la CCMA

«La crisi per la Covid19 ha ensorrat la capacitat d'inversió de la CCMA en producció audiovisual». Així va qualificar ahir al matí al Parlament de Catalunya la vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, la situació econòmica de l'ens públic audiovisual per la forta caiguda dels ingressos publicitaris. «Hem valorat en 14,5 milions d'euros la previsió de caiguda de la publicitat, però la davallada podria ser encara molt més gran atenent les últimes previsions del PIB».

Llorach va donar detalls de les accions iniciades a la CCMA: «Hem preparat un pla de contenció que afecta partides de despeses importants, com les de la compra de continguts audiovisuals, i també hem ajornat les inversions tecnològiques previstes». I va alertar de l'impacte d'aquestes mesures sobre la producció de continguts i les graelles d'emissió els pròxims mesos. En aquest sentit, va voler posar en valor els esforços per mantenir l'activitat al sector audiovisual, molt afectat per la pandèmia: «La CCMA treballa, juntament amb el Departament de Cultura, en un conveni per possibilitar una inversió de 6 milions en producció audiovisual independent».

Sobre l'adaptació a la situació de pandèmia i confinament per la Covid-19 i la seva afectació a la CCMA, els responsables de l'ens públic van explicar quins han estat els criteris de prevenció aplicats per al personal i quina ha estat l'adaptació de la programació i dels nous formats de treball. «Des del 14 de març fins a la recuperació total de l'activitat, totes les decisions que prenem se sotmeten al criteri de manteniment del servei públic i de protecció de la salut del personal, i cada pas de la desescalada es fa amb informació permanent amb els comitès d'empresa de TV3 i Catalunya Ràdio», va explicar Llorach.

Tant Llorach, com Vicent Sanchis, director de TV3, i Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la Corporació, van remarcar l'esforç dels mitjans de la CCMA per oferir una programació de servei públic que ha estat «essencial» en aquesta crisi pel coronavirus, i que ha tingut un gran seguiment. En aquest sentit, Sanchis va destacar el ferm lideratge de TV3, que s'allarga 33 mesos ininterromputs, i el creixement de les audiències en l'àmbit digital, que en continguts infantils del Super3 s'ha més que doblat, amb un increment del 135%.

En el seu torn, Gordillo va destacar l'esforç dels professionals de la ràdio pública i en l'àmbit dels mitjans digitals el llançament de nous productes digitals i la potenciació de formats en directe.



El documental «El cas Rosell»

En el seu torn de respostes, Vicent Sanchis va remarcar, sobre el documental El cas Rosell, que ell no ha intervingut en l'edició del documental: «No són competència meva els continguts d'esports, ja que depenen d'una altra direcció corporativa, que està al mateix nivell que la direcció de TV3». També va recordar que el Consell Professional d'Informatius i Esports de TV3 havia analitzat el tema a fons i, després d'escoltar totes les parts, havia conclòs que les modificacions s'havien fet «amb criteris informatius» i que «no alteren la tesi del documental». Per això, com va recordar Sanchis, el Consell Professional, com a òrgan de representació dels periodistes de TV3 per a l'àmbit d'informatius i esports, no aprecia «cap acte de censura».