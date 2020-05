El 77,6% del públic vol doblatge en català a les plataformes digitals

El 77,6% dels catalans volen sèries i pel·lícules doblades en català a les plataformes digitals que ofereixen vídeo a demanda com ara Netflix, Amazon Prime o Movistar+. Aquesta és una de les conclusions de l'enquesta de la Direcció General de Política Lingüística del departament de Cultura, mitjançant l'enquesta Òmnibus de l'empresa GESOP. A la pregunta de quines llengües els agradaria trobar en el doblatge de pel·lícules i sèries, un 50% han citat espontàniament el català junt amb altres llengües com el castellà (74,9%) o l'anglès (19,2 %). S'ha preguntat als que han dit espontàniament altres llengües si els agradaria que a més hi poguessin trobar doblatges en català i hi han respost afirmativament el 77,6%, segons detalla el departament de Cultura.

L'enquesta de Política Lingüística també revela que el 76,3% dels ciutadans també voldrien subtítols en català i que el 83% voldrien que les interfícies de maneig de les plataformes de vídeo a demanda es poguessin configurar en català.

L'enquesta apunta que quasi un 70% de la població ha vist el darrer any cinema o sèries per canals de televisió tradicionals; el 62,2% en plataformes de vídeo a demanda i el 37,7% en sales de cinema.

Les plataformes de més consum són Netflix, amb quasi un 80% entre qui té plataformes de pagament; Amazon Prime Video, amb un 34%; Movistar+ amb gairebé un 30%; HBO amb gairebé un 21% i Disney Plus amb prop d'un 10%, seguida amb un 3% d'Orange TV, el 2,2% de Filmin, i l'1,5% de Rakuten TV i Vodafone TV, entre d'altres.

Segons Cultura, després de la seva absència en el llançament de la plataforma, Disney Plus ha avançat, com a pas previ a la incorporació com a opció directa d'idioma, que oferirà com a contingut extra les versions en català de les pel·lícules que ja disposen de versió en aquesta llengua.