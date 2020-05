La sèrie «Kosta (The Paradise)» arriba el 25 de juny a Orange TV

La sèrie Kosta (The Paradise), protagonitzada per l'actor Fran Perea, s'estrenarà el 25 de juny a la plataforma Orange TV. La sèrie, produïda per The Mediapro Studio juntament amb la cadena pública finlandesa YLE i la productora finlandesa MRP, és un thriller i ha estat rodada en escenaris de la Costa del Sol, com Fuengirola, i a Oulu, a Finlàndia.

La sèrie es va estrenar el febrer a YLE, on els vuit episodis van superar els dos milions d'espectadors, el que va suposar un rècord d'audiència en un país de cinc milions d'habitants on el 40% d'espectadors la va veure en algun moment.

La sèrie gira al voltant d'una successió de crims que tenen lloc dins la comunitat de residents finesos al sud d'Espanya.

Dos policies, l'agent Andrés Villanueva (Fran Perea) i la inspectora Hilkka Mäntymäki (Riitta Havukainen), una de les millors detectius de la policia de la ciutat d'Oulu, que està molt a prop de la jubilació i té una complicada situació familiar, seran els encarregats d'investigar el cas. Procedents de cultures i mètodes molt diferents, la relació dels policies marca el fil conductor d'una trama en la qual té un especial protagonisme el contrast entre el fred nòrdic i el càlid sud d'Europa.

Completa el repartiment un elenc mixt d'actors espanyols i finlandesos, entre ells María Romero, Óscar Zafra i Emilio Palacios, i per part finlandesa hi figuren Risto Tuorila i Carl-Christian Rundman.

La producció d'aquesta sèrie forma part d'un acord més ampli d'adquisició de continguts signat per Orange i The Mediapro Studio, pel qual Orange també adquireix els drets d'estrena per a la seva plataforma de televisió dels llargmetratges Rifkins's Festival, el film de Woody Allen rodat l'estiu passat a Sant Sebastià, i Competencia oficial, una pel·lícula dels argentins Gastón Duprat i Mariano Cohn.