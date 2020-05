La sèrie dramàtica «This is Us» arribarà a Espanya en obert a La 1 de TVE

Televisió Espanyola seguirà apostant per la ficció internacional. Després d'oferir en obert la reeixida Killing Eve, amb uns notables registres d'audiència, la cadena pública té previst emetre pròximament This Is Us, un dels drames més aplaudits dels últims temps. Elogiada pels seguidors de mig món i reconeguda per la crítica amb premis i nominacions, aquesta ficció és actualment un dels grans èxits de la televisió generalista als Estats Units. Es va estrenar a la cadena NBC el mes de setembre del 2016 i ja suma un total de quatre temporades. La ficció ja es pot veure a Espanya a través del canal de pagament Fox.