El xef Marc Ribas torna a TV3 amb el nou «Cuines al límit»

El xef Marc Ribas torna a TV3 amb un nou format. Avui, a partir de les 15.50 h, la cadena pública estrena Cuines al límit, la nova proposta del cuiner que s'emetrà cada divendres, i que pretén ajudar les famílies a cuinar amb els productes i els aliments que guarden a la nevera i al rebost de casa seva.

En aquest nou espai, Ribas es posarà en contacte amb algunes de les famílies que han demanat la seva ajuda a través del Whats-App del programa. Mitjançant una videoconferència, el xef coneixerà els seus gustos, les seves deficiències i els seus neguits a la cuina, i els proposarà un menú sencer: un primer, un segon i unes postres, fent servir únicament allò que tinguin a casa, segons ha informat la televisió pública en un comunicat.

Per fer el repte més emocionant, Marc Ribas ho cuinarà tot en 20 minuts i desafiarà les famílies perquè també facin els tres plats en el mateix temps, mostrant tots els passos de l'elaboració i oferint consells extres per aprofitar-ho tot.

En el programa d'estrena, el xef s'enfrontarà a un més que complicat repte, amb una nombrosa família formada per 10 membres. Els Domínguez-González demanen ajuda a Marc Ribas per poder elaborar un menú que agradi a tots els seus membres i que, a més a més, no inclogui gens de carn. I és que es tracta d'una família que segueix una dieta vegetariana.