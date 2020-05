Fibracat TV comença dilluns les emissions en fase de proves

El nou canal Fibracat TV començarà les seves emissions en fase de proves dilluns vinent, 1 de juny, a les 6 del matí. A aquesta hora, la nova iniciativa de l'empresa de telecomunicacions manresana Fibracat passarà a ocupar la freqüència on fins ara es pot veure Rac 105 TV i es podrà seguir en obert sense ressintonitzar. La seva programació estarà orientada a «fer visible les desigualtats en una aposta per un canvi de paradigma», segons els seus impulsors. La presidenta de Fibracat TV, Meritxell Bautista, afirma que «Fibracat TV és una via per materialitzar la nostra manera de fer i el nostre propòsit corporatiu de compromís amb les persones, portant a terme accions que impactin positivament en el foment i en la consolidació d'una societat igualitària i inclusiva». L'operador català de telecomunicacions traslladarà al nou canal de televisió els objectius corporatius: l'empoderament femení i la tecnologia. Per aconseguir-ho, Fibracat TV compta amb Mireia del Pozo, assessora i editora en gènere. Actualment, Fibracat arriba a gairebé tots els ciutadans de Catalunya amb connexió mòbil i internet competint amb els principals operadors espanyols.

Els continguts i els format seran inèdits, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya; hi haurà cares conegudes i també figures emergents del sector tecnològic. «Serem impactants. Volem fer una televisió que trenqui amb la televisió convencional», remarca Bautista. Fibracat TV serà simultània en streaming, a la carta a www.fibracat.tv i a la plataforma Fibracat Plus, i oberta a la interactivitat a través de les mateixes xarxes socials del mitjà.

Fibracat TV arribarà a més del 92 % de la població de Catalunya, en emissió en proves, i no serà fins a partir del dia 15 de juny que s'iniciarà la programació.