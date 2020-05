TV3 i Catalunya Ràdio estrenen els seus perfils a la popular xarxa de vídeos Tik -Tok

TV3 i Catalunya Ràdio ja han entrat en el món del microvídeo i la creativitat esbojarrada estrenant els perfils a l'aplicació de vídeos curts més popular del món, TikTok. Els comptes @tv3cat i @catalunyaradio oferiran tant continguts nous, pensats exclusivament per a TikTok, com d'arxiu. Els usuaris de l'aplicació podran trobar moments divertits i mítics de la història dels canals que els més joves descobriran per primer cop, i els més grans recordaran. A més, se sumaran els presentadors a les tendències i reptes del moment i es crearan reptes propis.