La 2 estrena aquesta setmana els lliuraments inèdits de «Saber y Ganar»

Saber y Ganar estrena aquest dilluns noves entregues. Dirigit per Sergi Schaaff i presentat per Jordi Hurtado, al costat de Juanjo Cardenal i Pilar Vázquez, el veterà concurs torna amb nous reptes i nous savis amb les emissions gravades abans de la crisi del coronavirus, pendents de saber si el jove David Díaz arriba als 100 programes. Així mateix, i segons informa RTVE, a partir del 15 de juny s'emetran els programes nous amb un enregistrament que s'ha adaptat a la situació actual, amb totes les mesures necessàries per prevenir l'expansió del coronavirus. Per aquest motiu, només hi participaran dos concursants en cada emissió.