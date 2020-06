La 2 repassa la història televisiva amb l'espai «Tesoros de la tele»

RTVE torna a apostar pel seu fons documental per recuperar els seus moments més emblemàtics a Tesoros de la tele, que s'estrena aquesta nit a La 2 per fer un recorregut per la història de la televisió a l'Estat.

El programa, dirigit per Pedro Santos, constarà de vuit entregues, que rescataran, en versió íntegra, els grans moments d'espais que han estat pioners o referents dels diferents gèneres televisius. S'hi veuran amplis fragments dels programes, amb una línia gràfica que respectarà les imatges en la seva totalitat i aportarà informació complementària sobre els programes i els seus protagonistes.

Tesoros de la tele arriba cada dijous a les 10 de la nit a La 2, i arrencarà amb una doble entrega dedicada als emblemàtics Directíssimo i Esta noche... fiesta, dos programes per homenatjar un dels presentadors referents dels programes d'actuacions i entrevistes en viu, José María Iñigo.

En aquestes primeres entregues també es dedicarà un homenatge al pare de tots els concursos, Chicho Ibáñez Serrador i l' Un, dos, tres.

Així mateix, també es recordaran els millors moments del primer programa infantil transgressor que tractava els nens com a persones adultes, La bola de cristal, presentat per Alaska.

En la seva estrena, Tesoros de la tele també recordarà el musical per a tots els públics que va crear escola, Aplauso, i Hola Raffaella, presentat per la cantant italiana Rafaella Carra.



«La edad de oro» i Milá

Altres protagonistes d'aquest nou espai de la cadena pública seran el primer programa culinari presentat per una dona, Con las manos en la masa; l'espai en el qual la jove periodista Mercedes Milá desplegava les seves dots com a entrevistadora, Buenas noches; i també l'autèntica joia de la corona de l'arxiu de RTVE per entendre l'explosió creativa que es va viure a la dècada dels 80: La edad de oro.