HBO Max desarma els personatges de la sèrie «Looney Tunes»

Els protagonistes de la nova versió de la mítica sèrie Looney Tunes de Warner Bros han deixat enrere un dels seus elements més característics. Els creadors de la ficció d'animació han decidit desarmar els personatges en les noves aventures, que HBO Max va estrenar a final del mes de maig. Peter Browngardt, productor executiu i showrunner de Looney Tunes, ha explicat en una entrevista amb el diari The New York Times que els guionistes de la sèrie han optat per prescindir de les armes de foc, característica essencial d'Elmer Fudd, l'icònic caçador de la sèrie que sempre persegueix el conill Bugs Bunny.

Tot i que els protagonistes de la cèlebre sèrie d'animació, estrenada l'any 1930 han prescindit d'algunes de les seves armes, com pistoles i escopetes, Elmer Fudd, Bugs Bunny, Porky, Lucas i companyia seguiran immersos en el seu caos i enemistat habitual. Segons ha explicat el mateix productor, s'han eliminat les armes per tal de no fomentar el seu ús a la societat, especialment la nord-americana, on la seva compra i possessió està legalitzada, però es mantenen altres elements com la clàssica dinamita TNT que els personatges sempre han fet servir.

La nova versió de la sèrie d'animació que està emetent HBO Max està formada per 80 capítols d'11 minuts cadascun.