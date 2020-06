Àngel Llàcer tornarà aquest estiu a Televisió Espanyola amb un nou concurs

Àngel Llàcer torna a Televisió Espanyola per presentar el nou concurs Bloqueados por el muro, que emetrà La 1 aquest estiu. En el nou programa, dos equips amb quatre participants juguen situats sobre un mur on han d'esquivar uns blocs que intentaran fer-los caure al buit. El joc es basa en rondes de preguntes amb una final on es combinaran preguntes, estratègies i sort, a més de tenir bons reflexos per aconseguir un gran premi en efectiu. Bloqueados por el muro està basat en el format Block out, creat per Nippon tv i Red Arrow Studios i distribuït per Red Arrow Studios International.