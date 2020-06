HBO retira «Allò que el vent s'endugué» del seu catàleg, per racista

La plataforma HBO Max ha decidit retirar del seu catàleg l'oscaritzada A llò que el vent s'endugué, segons ha explicat, «perquè ofereix una visió idealitzada de l'esclavitud i perpetua estereotips racistes». La decisió coincideix amb la d'altres companyies com Disney, que va evitar incloure en la seva nova plataforma Canción del sur, o la cadena Paramount, que va cancel·lar el programa de telerealitat Cops, protagonitzat per policies dels Estats Units.

Los Angeles Times publiqués una columna d'opinió, signada per John Ridley, en què sol·licitava la mesura perquè la història «glorifica» l'esclavitud durant la guerra de Secessió dels Estats Units, «ignora els seus horrors i perpetua els estereotips més dolorosos per a les persones de color». La retirada es fa en plena onada de protestes contra el racisme per la mort de George Floyd per part d'un agent de la policia de Minneapolis.