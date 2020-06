Amazon renova «Six Dreams» per a una segona temporada

Six Dreams, la guardonada docusèrie d'Amazon produïda per Mediapro Studio, tindrà una seg0na temporada, que s'emetrà aquest mateix any a la plataforma en streaming del gegant del comerç mundial.

La producció documenta la vida de sis personalitats clau dins la primera divisió masculina del futbol espanyol. En els nous lliuraments es mostrarà com els protagonistes afronten i superen el repte de seguir amb la seva vida, i amb el futbol, tenint en compte la complicada temporada que han hagut de viure els jugadors i els clubs a conseqüència de la pandèmia.

D'aquesta manera, els nous episodis de Six Dreams segueixen tres jugadors durant la temporada 2019-2020: Borja Iglesias, del Betis; Aritz Aduriz, de l'Athletic Club de Bilbao; i Santi Cazorla, del Vila-real; un entrenador: Paco López, del Llevant; Clemente Villaverde, gerent general a l'Atlètic de Madrid (que és reemplaçat a mitja temporada per Fernando Fariza, director d'operacions i explotació); i Maheta Molango, conseller delegat al Mallorca (que és reemplaçat a mitja temporada per Javier Recio, director esportiu al mateix club).

Cada episodi presenta, en 50 minuts, una història diferent que descobreix el que es necessita per triomfar en una de les millors lligues del món.