Aquests són els programes que es podran veure a Fibracat TV

A partir del pròxim dilluns, 15 de juny, Fibracat TV començarà la seva programació amb vuit programes que s'ampliarà a partir del mes de setembre i que estarà marcada per continguts i formats inèdits, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya. El nou canal de TDT en català, que vol posar en valor l'empoderament femení i la revolució tecnològica, aposta per continguts revolucionaris i formats menys lineals, que tenen més a veure amb internet que amb la televisió convencional.

Els formats televisius de Fibracat TV són curts, amb càpsules que tenen una durada d'un minut fins a programes de 30 minuts, i volen captar l'atenció d'un espectador exigent que està acostumat a consumir contingut rellevant i directe en poc temps. La presidenta de Fibracat TV, Meritxell Bautista, afirma que "en 10 o 15 minuts connectarem amb el públic per explicar-los el que volem explicar. Presentem un model de televisió que traspassa el món de les imatges d'internet a la TDT. No som una televisió convencional."

Després de 15 dies en emissió en proves, Fibracat TV presenta continguts per a tots els públics, amb espais per a l'educació, la música, l'humor, l'actualitat, la tecnologia, la cultura i els valors i el compromís social, entre d'altres, però sempre des de la mirada de l'audiència. En aquest sentit, la informació d'actualitat de Fibracat TV se centrarà en novetats tecnològiques i reflectirà el que està passant a les xarxes socials i al món d'internet. Meritxell Bautista assegura que "seran notícies que no estem acostumats a veure en un informatiu convencional, però que les xarxes en van plenes; per tant, no coincidirà amb la informació d'actualitat d'altres cadenes de televisió. Volem traspassar aquesta visió ciutadana cap al mitjà lineal". Els continguts tecnològics estaran molt presents en la programació amb la finalitat d'acostar la revolució tecnologia al gran públic i al públic infantil. La robòtica, la intel·ligència artificial, les carreres STEM, els gamers i els youtubers estaran molt presents en la programació.

Un dels espais més innovadors és el programa setmanal d'entrevistes "Connectades", que estarà conduit per una intel·ligència artificial per presentar dones relacionades amb la tecnologia i l'empoderament femení. La innovació també està present en els continguts de l'espai infantil, on els més petits coneixeran una nova versió dels contes tradicionals amb una revisió de gènere. Serà a "Lluna verda", un programa setmanal d'uns 10 minuts de durada.

"Paraula d'autora" és una càpsula diària d'un minut que mostra els referents femenins del món del pensament a través de frases de dones de tots els temps mostrades en grafisme animat, amb informació de l'autora i música. Són frases cedides de la Gemma Cernuda, publicades en el seu llibre "Paraula d'autora". També hi haurà un espai per als emprenedors que volen desenvolupar un negoci. Amb el "Tot deixa marca", l'especialista en marca personal, Guillem Recolons, farà recomanacions i estratègies per aconseguir l'èxit, en un programa diari d'un minut.

Fibracat TV també vol donar oportunitat als cantants, grups i músics emergents de Catalunya i el programa diari "Emergents" es convertirà en la finestra per donar-los a conèixer a través d'un videoclip musical. Meritxell Bautista assegura que "Fibracat TV sorprendrà el teleespectador perquè no és una televisió convencional. És un canal televisiu que no entén de temporades rígides i de programacions inamovibles, sinó que ofereix una programació adaptable a la lectura que faci l'audiència. Volem impactar i crec que ho aconseguirem".

Fibracat TV posa el focus en la igualtat i la diversitat, com a factors essencials de la societat, que traduït a l'àmbit televisiu vol dir una programació que utilitzarà correctament el llenguatge de gènere, de manera inclusiva i uns continguts que mostraran aquest compromís. Aquesta coherència també estarà present en totes les persones, col·laboradores i col·laboradors de programes, espònsors, anunciants i proveïdors. Per aconseguir-ho, Fibracat TV compta amb Mireia del Pozo, assessora i editora en gènere. Recordem que el nou mitjà de comunicació neix amb un manifest inèdit en defensa de la igualtat i la diversitat com a font de progrés social i competitivitat organitzacional.



Programació de Fibracat TV

Infotech

Cada dia volem apropar a l'espectador informació sobre el món digital, noves tecnologies, ciència... amb informació d'aquí i d'arreu del món. Programa diari (dilluns a divendres) Durada: 15 min | Juny - Desembre

MeteoMón

Informació del temps no només de Catalunya sinó també de les principals capitals del món. En diferents horaris anirem actualitzant la informació del temps de diferents ciutats. Programa diari (dilluns a divendres) Durada: 3 min | Juny - Desembre

Paraula d'autora

Gemma Cernuda ens cedeix les frases de dones cèlebres publicades en el seu llibre "Paraula d'autora". Amb aquestes frases que s'emet cada dia, volem mostrar els referents femenins que existeixen en el món del pensament. Frases i pensaments cèlebres de dones de tots els temps mostrades en grafisme animat i acompanyat d'informació base la l'autora, acompanyat d'una música i un efecte de so. Programa diari (dilluns a divendres) Durada: 1 min Juny - Desembre

Tot deixa marca

Guillem Recolons, especialista en marca personal, ens porta recomanacions per a tots aquells emprenedors que volen desenvolupar un negoci. En 1 minut ens explica que és la marca personal, com gestionar-la i les diferents estratègies per poder aconseguir l'èxit. Programa diari (dilluns a divendres) Durada: 1 minut Juny – Juliol

Emergents

Des de Fibracat tv volem donar oportunitat als cantants, grups i músics emergents de Catalunya. Cada dia emetrem un videoclip musical explicant la trajectòria dels diferents músics, el per què de les seves cançons, des de música pop fins al trap. Programa diari (dilluns a divendres). Durada: 3-5 minuts Juny - Desembre

Estat:crític

ctualment podem dir que ha canviat molt el consum audiovisual, la gent busca continguts a internet, a les xarxes socials i a les diferents plataformes online. Difícilment trobarem aquets continguts a la televisió convencional, però des de Fibracat tv volem promocionar aquest tipus de continguts. Amb el programa Estat:crític traslladem el format "youtubers" que parlin de cinema, gaming, música, teatre i llibres. Programa diari (dilluns a divendres) Durada: entre 2-5 minuts. Juny - Desembre PROGRAMES SETMANALS

Connectades

Programa d'entrevistes centrat en dones de qualsevol sector, activitat i edat, que destaquin en el seu àmbit. No és imprescindible que siguin mediàtiques, busquem dones amb talent, que ens expliquin la seva història a través del que un assistent de veu trobarà per internet. Les entrevistes es fan per internet, no són presencials, tenen com a fil conductor la informació del personatge trobat per les xarxes socials i cercadors i una veu en off farà les preguntes, que simula un assistent de veu. Programa setmanal Durada: 25 min Juny - Desembre (20 programes)

Lluna verda

Revisió de gènere dels contes infantils més tradicionals. Què hagués passat si la caputxeta vermella s'enfronta al llop i no s'hagués deixat enganyar? I si el llop fos una lloba? Volem conèixer princeses valentes, que lluiten també contra els monstres i els fantasmes que apareixen en els seus contes, fer una revisió total dels contes de tota la vida amb una mirada que sigui apta per a totes les edats. Adaptació de contes infantils amb il·lustracions i una veu en off que ens va explicant els contes a través de les il·lustracions. Programa setmanal Durada: 5-10 min Juny - Desembre (20 programes)