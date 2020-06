El «Liceu a la Fresca» es trasllada aquest any a la televisió

El Gran Teatre de Liceu de Barcelona ha anunciat que la celebració de la 6a edició del Liceu a la Fresca, el seu programa a l'aire lliure, aquest any es veurà modificada a causa de la crisi sanitària i que els espectacles es retransmetran a través de televisió, amb l'objectiu de seguir difonent «el gènere operístic a tota la ciutadania» en el context de la covid-19. En un comunicat de l'entitat, s'explica que «gràcies a la col·laboració de TV3 i RTVE», els dies 20 de juny i 5 de juliol els usuaris podran visualitzar l'òpera Carmen, de Georges Bizet, i amb la producció de Calixto Bieito, que va ser registrada el 2010.

Es tracta d'un enregistrament «especial i únic», ja que va ser l'estrena de la producció al Liceu, i compta amb la mezzosoprano Béatrice Uria-Monzón en el personatge de Carmen, el tenor Roberto Alagna com a Don José, i la soprano Marina Poplovskaya com a Micaëla. En el cas de TV3, l'emissió serà el dia 20 de juny a les 22 hores al canal 33, amb un programa especial presentat per Carolina Rosich i Jofre Font des de l'Arc de Triomf de Barcelona; i a RTVE l'emissió es farà el 5 de juliol a les 00 hores a La 2 dins la programació de El Palco, i amb la presentació prèvia del periodista Martín Llade.

Encara que aquest any no s'ha pogut organitzar el Liceu a la Fresca en el seu format original, un total de 58 municipis catalans han volgut seguir celebrant la vetllada «com ho havien fet en anys anteriors», amb projeccions a l'aire lliure i respectant les fases del desconfinament.



La «Carmen» de Bizet

Tot i el fracàs de la seva estrena i que pràcticament va posar en risc la vida de Bizet, Carmen ha esdevingut, des del darrer quart de segle XIX, una de les òperes més estimades pel públic d'arreu. Sobre el relat homònim de Prosper Mérimée, el compositor francès va convertir la gitana cigarrera en un personatge immortal per la seva llibertat indòmita, marcada per la fatalitat.

Amb aquest títol, Calixto Bieito va debutar en el món de l'òpera, en el marc del Festival de Peralada del 1999 i amb un muntatge que després ha viatjat pel món. L'acció s'ubica al nord de l'Àfrica, en el marc d'una de les últimes colònies espanyoles, en què la suor de la vida i la sang de la mort corren cap a un fatal i mutu encontre.