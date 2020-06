Movistar dedica «Un país de imparables» als sectors essencials

El canal #0 de Movistar + estrena aquest vespre, a partir de les 21.15 h, Un país de imparables, una sèrie documental que té per objectiu donar a conèixer històries vinculades a sectors considerats «essencials», que s'han mantingut actius a Espanya durant l'estat d'alarma decretat per frenar la covid-19. El programa consta de 4 lliuraments centrats en històries de persones vinculades a sectors «imparables», com han estat l'energètic, la banca, la distribució, el transport, la restauració i el de les telecomunicacions.

Hechos de energía és el primer capítol i se centra en el sector energètic i les persones que han redoblat els seus esforços per garantir el subministrament elèctric a la població tancada a casa seva, amb especial atenció a punts crítics com hospitals i centres sanitaris. El segon lliurament, Conectados, gira al voltant del paper clau que han jugat les telecomunicacions en emplaçaments fonamentals i per mantenir connectats els milions d'espanyols tancats a casa.

Activados, el tercer episodi, recull l'experiència d'empresaris, treballadors, autònoms i emprenedors adherits a la iniciativa «Això no ha de parar» que va sorgir per motivar l'activitat econòmica. Finalment, La remontada posa l'accent en l'obstinació per remuntar en sectors com la restauració, la construcció i el turisme, que s'han vist fortament afectats per la pandèmia del coronavirus.