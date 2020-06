El 80% dels espanyols se senten insegurs publicant a xarxes socials

Les xarxes socials s'han convertit en un aparador de la vida de moltes persones. Els internautes dediquen hores a aquestes plataformes, però, tot i això, 8 de cada 10 espanyols es mostren insegurs a l'hora de publicar-hi determinada informació, com revela un estudi de Sondea per a Securitas Direct.

Concretament, el 82,4 % dels enquestats se sent incòmode quan publica a xarxes socials contingut sobre la localització durant un viatge; el 81 % es troba en la mateixa situació quan puja fotos de nens i bebès; i, per al 80,6%, comentar el que fa al llarg del dia no li sembla segur.

Altres aspectes que generen intranquil·litat són parlar amb gent que no coneixen (73%) i tenir activat el GPS i la localització (60%), que permet saber la ubicació de l'usuari. «La informació que publiquem en xarxes socials sobre les rutes que fem o el lloc on som pot donar pistes als lladres, que valoren rutines i detalls per saber quan és més accessible un habitatge», diu Laura Gonzalvo, directora de Comunicació i RSC de Securitas Direct.

També genera por l'ús que es fa de les nostres dades en les xarxes socials, i el fet que puguin accedir al nostre mòbil a través seu és un altre motiu de preocupació per al 22,5% dels enquestats. També inquieta el 17,5 % sentir-se vigilat. Altres qüestions que generen intranquil·litat són l'engany (8,2 %), el sentiment d'assetjament (6,9 %) i el sentiment d'haver estat coaccionat (2,8%).

Aquests problemes poden amplificar-se radicalment si els usuaris són massa jove i la majoria dels enquestats considera que l'edat idònia seria 18 anys o més (34,6%).